Новосибирск отмоют с шампунем, но не полностью. Власти назвали районы, которым повезло

Дорожные службы Новосибирска приступили к летней уборке улиц. Техника дорожных учреждений в основной своей массе будет переоборудована для работы в теплый сезон: вакуумно-подметальные, поливомоечные, подметально-уборочные машины и уборочные машины на базе тракторов МТЗ.
В первую очередь проводится уборка основных магистралей районов, улиц, по которым проходят маршруты общественного транспорта, подъездов к социально значимым объектам и местам проведения культурно-массовых мероприятий. Об этом Om1 Новосибирск рассказали в мэрии Новосибирска в ответ на запрос.
Влажная уборка дорог осуществляется с помощью поливомоечных машин с использованием воды. Исключение составляют Октябрьский, Дзержинский районы и Центральный округ, где планируется мыть дороги с применением шампуня.
Используемые обеспыливающая жидкость и моющее средство соответствуют требованиям экологической безопасности, полностью впитываются в поверхность, не выделяя вредных веществ и являются безвредными для человека и животных, отметили в мэрии.