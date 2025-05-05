Новосибирск отмоют с шампунем, но не полностью. Власти назвали районы, которым повезло

В первую очередь проводится уборка основных магистралей районов, улиц, по которым проходят маршруты общественного транспорта, подъездов к социально значимым объектам и местам проведения культурно-массовых мероприятий. Об этом Om1 Новосибирск рассказали в мэрии Новосибирска в ответ на запрос.