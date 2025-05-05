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На территории Змиевской балки в Ростове зажгли Вечный огонь

Власти Ростова-на-Дону опровергли информацию о потухшем Вечном огне.
Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова-на-Дону опровергли информацию о потухшем Вечном огне на территории Змиевской балки. Официальный комментарий по ситуации поступил 5 мая.

— Распространяется сообщение о том, что на мемориале Змиевской балки не горит Вечный огонь. Данная информация некорректна: Вечный огонь был зажжен в 17:20 вечера 4 мая, — уточнили в администрации Ростова-на-Дону.

Напомним, ранее в соцсетях ростовчане заявили об «утечке газа» вблизи мемориала, но достоверного подтверждения не опубликовали.

Ранее в Зернограде вандалы осквернили мемориал. Они сорвали с венков цветы и шишки, а затем сожгли их в огне. В результате чего звезда комплекса была испорчена копотью и расплавившемся пластиком.

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