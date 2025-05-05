ФАС согласовала цены на первое отечественное лекарство против туберкулеза

Так, например, цена за упаковку из 188 таблеток дженерика отечественного производства согласована на уровне 59,1 тысячи рублей, при этом стоимость такой же упаковки «Сиртуро» составляет около 100 тысяч рублей. Цена за упаковку из 10 таблеток отечественного дженерика согласована на уровне 3,1 тысячи рублей, уточняют в ведомстве.