Вылет самолета рейсом Иркутск — Чита задержали до вечера

В аэропорту Иркутска задержали вылет самолета рейсом IO169 авиакомпании «ИрАэро» до Читы сегодня, 5 мая. Лайнер должен был вылететь в 7.45. Сотрудники Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры контролируют соблюдение прав пассажиров в связи со случившемся, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Предварительно, вылет самолета маршрутом Иркутск — Чита перенесли на 18.30 сегодняшнего дня (по местному времени).
В случае нарушения прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры по номеру телефона: 8−914−011−68−91.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Иркутска 28 апреля задержали несколько рейсов. По предварительным данным, задержки коснулись рейсов в Маму и Бодайбо, прокуратура взяла ситуацию под свой контроль.