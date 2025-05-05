Вылет самолета рейсом Иркутск — Чита задержали до вечера

В аэропорту Иркутска задержали вылет самолета рейсом IO169 авиакомпании «ИрАэро» до Читы сегодня, 5 мая. Лайнер должен был вылететь в 7.45. Сотрудники Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры контролируют соблюдение прав пассажиров в связи со случившемся, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.