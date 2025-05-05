Число россиян, установивших самозапрет на кредиты, достигло 10,3 миллиона

При этом с начала работы сервиса россияне направили 324 тысячи заявлений на снятие самозапрета, то есть было отменено 3% ранее установленных ограничений на получение кредита. Чаще всего к процедуре снятия самозапрета прибегали молодые люди до 25 лет: они направили заявления о снятии по 41% уже установленных самозапретов. Реже всего свою позицию меняли граждане 35−45 лет: заявления о снятии ими было направлено всего по 14% ранее установленных самозапретов.