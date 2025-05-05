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«Деятельный человек»: глава Башкирии высказался о новом мэре Салавата

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о новом кадровом назначении.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 мая, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой прокомментировал назначение Марата Загидуллина мэром Салавата.

— В городе Салавате новый глава администрации, уважаемые коллеги. Решением городского Совета главой администрации назначен Марат Гайнуллович Загидуллин. Мы Марата Гайнулловича знаем, он руководителем колледжа был стерлитамакского, деятельный человек. Марат Гайнуллович, Салават — это третий город по величине [в Башкирии] и один из флагманов нашей экономики. Вам сил, энергии. Я очень благодарен и общественности, и Совету города Салавата. Вам кредит доверия огромный оказали горожане, поэтому во всем удачи, — заявил руководитель региона.

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