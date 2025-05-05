ФСБ показала кадры задержания людей, обеспечивавших работу мошенников

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. ФСБ показала видео задержания членов преступного сообщества, обеспечивавших работу мошеннических колл-центров, рассылавших ложные сообщения об угрозе терактов.
По информации ФСБ, силовики задержали в Москве, Московской и Владимирской областях 10 россиян — они обеспечивали работу сим-боксов, с помощью которых мошенники массово обзванивали людей, в том числе с сообщениями о ложной террористической угрозе. Отмечается, что такие сим-боксы спецслужбами Украины могут использоваться для организации терактов в России. По данным ФСБ, скрывающийся в ОАЭ организатор преступного сообщества — гражданин России — объявлен в международный розыск.
На видео показаны изъятые сим-боксы, перевозившиеся в том числе в курьерской сумке. Также демонстрируются кадры задержания нескольких человек.
Один из задержанных рассказал, что ему предложили «хорошо заработать». «Я знал, что речь идет про колл-центр», — сказал он.