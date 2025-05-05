ФСБ показала кадры задержания людей, обеспечивавших работу мошенников

По информации ФСБ, силовики задержали в Москве, Московской и Владимирской областях 10 россиян — они обеспечивали работу сим-боксов, с помощью которых мошенники массово обзванивали людей, в том числе с сообщениями о ложной террористической угрозе. Отмечается, что такие сим-боксы спецслужбами Украины могут использоваться для организации терактов в России. По данным ФСБ, скрывающийся в ОАЭ организатор преступного сообщества — гражданин России — объявлен в международный розыск.