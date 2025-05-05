Купальный сезон в Челябинске стартует 1 июня

На данный момент в Челябинске оборудуют девять пляжей, которые будут готовы к приёму отдыхающих уже 15 мая.
С этого же числа у водоёмов начнут дежурить матросы-спасатели.
Искупаться и получить красивый загар челябинцы смогут на следующих пляжах: «Белый парус», «Городской», «Шершнёвский» на Шершнёвском водохранилище, «Смолинский», «Новороссийский», «Спортивный» на озере Смолино, «Чуриловский», «Первоозёрный» и «Чайка» на Первом озере. Скоро там установят скамейки, настилы, раздевалки, посты спасателей, теневые навесы, лодки, наблюдательные вышки, велопарковки, урны и контейнеры.