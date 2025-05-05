Миронов призвал проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Сергей Миронов направил обращение генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам, документ есть в распоряжении РИА Новости.
«Прошу вас дать поручение прокуратурам субъектов Российской Федерации провести проверку законности выдачи жилищных субсидий, сертификатов и действий должностных лиц по обеспечению прав и законных интересов граждан Российской Федерации», — говорится в письме.
Как указано в документе, стали известны многочисленные случаи незаконного получения новыми гражданами России субсидий на жилье и жилищных сертификатов.
В письме Миронов привел пример: в Мытищах незаконно выдали свидетельство о праве на получение жилищной субсидии в размере более 24 миллионов рублей. По его словам, аналогичные ситуации произошли и в других регионах России, где новые граждане массово получили жилищные сертификаты.
В обращении говорится, что проблема носит системный характер. География подобных случаев свидетельствует, что это не единые случае в отдельных регионах, также наблюдается тревожная тенденция с обеспечением вчерашних мигрантов жильем за счет государственного бюджета и в обход коренных россиян, которые десятилетиями не могут улучшить жилищные условия.
В документе политик подчеркнул, что механизм выделения жилищных сертификатов не отработан, часто списки получателей носят закрытый характер, более того эта сфера все больше криминализируется и развивается коррупционная составляющая.