Миронов призвал проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам

В обращении говорится, что проблема носит системный характер. География подобных случаев свидетельствует, что это не единые случае в отдельных регионах, также наблюдается тревожная тенденция с обеспечением вчерашних мигрантов жильем за счет государственного бюджета и в обход коренных россиян, которые десятилетиями не могут улучшить жилищные условия.