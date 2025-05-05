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Село под Алуштой на два дня останется без газа

Село Верхняя Кутузовка под Алуштой останется без газа 5 и 6 мая.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник и вторник, 5 и 6 мая, село Верхняя Кутузовка под Алуштой останется без газа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымгазсети».

Подача газа прекратилась в восемь утра. Такие ограничения связаны с производством работ. Они коснулись села Верхняя Кутузовка. Планируется, что газоснабжение восстановят в пять вечера 6 мая.

Напомним, в 2025 году в Крыму планируют подключить к газу пять населенных пунктов. В эксплуатацию собираются ввести пять объектов газоснабжения. Они начнут работать в Симферопольском, Первомайском и Сакском районах.