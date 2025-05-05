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Депутату Заксобрания Красноярского края Сергею Натарову присвоили инвалидность

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Сергей Натаров получил инвалидность.

Источник: Freepik

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Сергей Натаров получил инвалидность. Такое решение вынесло Главное бюро медико-социальной экспертизы по Красноярскому краю 10 апреля 2025 года.

Депутат получил III группу инвалидности. Врачи официально подтвердили, что она приобретена за время нахождения политика под стражей — с декабря 2021 года.

«Защита неоднократно заявляла об ухудшении состояния здоровья Сергея Натарова, прилагая заключения нескольких медицинских экспертов, которые еще в январе 2024 года давали неблагоприятный прогноз, однако Кировский районный суд не учитывал это при продлении срока содержания под стражей. За 3,5 года нахождения в изоляторе Сергей Натаров перенес тяжелую форму коронавирусной инфекции, операцию на сосудах сердца, значительно ухудшилось зрение, функциональность опорно-двигательного аппарата», — поясняет защита политика.

Так как государственное бюро экспертизы официально подтвердило ухудшение состояния здоровья депутата, его защитники в ближайшее время заявят ходатайство о его освобождении из СИЗО.