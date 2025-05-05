В московском метро выпустили «Тройку», посвященную 80-летию Победы

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Тематическую карту «Тройка» выпустили в метро Москвы к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«В преддверии Дня Победы мы выпустили новую тематическую карту “Тройка”… К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в московском метро появилась новая тематическая карта. Она выполнена в красном цвете и оформлена георгиевской лентой», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что купить новую карту можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.