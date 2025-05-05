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«Падение деревьев, поврежденные крыши, отключение света». МЧС сказало о последствиях сильного ветра до 20 м/с в Гомельской области

МЧС сказало о последствиях сильного ветра до 20 м/с в Гомельской области.

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Источник: Комсомольская правда

МЧС сказало о последствиях сильного ветра до 20 м/с в Гомельской области. Подробности озвучили в пресс-службе Гомельского областного управления МЧС.

Согласно опубликованной информации, в воскресенье, 4 мая, с 15.00 до 19.00 из-за прохождения грозового фронта с максимальной зарегистрированной скоростью ветра до 20 метров в секунду, повредил крыши пяти сельскохозяйственных зданий в трех населенных пунктах Калинковичского района.

Кроме того, в Гомеле, а также в Речицком, Светлогорском, Калинковичском, Петриковском районах произошло восемь случаев падения деревьев на проезжую часть дорог. По информации организации «Гомельэнерго» в обозначенный период времени фиксировалось краткосрочное отключения электроэнергии в 26 населенных пунктах, 123 ТП, 5 фермах в 8 районах Гомельской области. В частности, называются Петриковский, Речицкий, Рогачевский, а также Ветковский, Житковичский, Жлобинский, Мозырский, Светлогорский районы. Отключения были оперативно восстановлены сотрудниками предприятия.