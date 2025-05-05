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Горвласти просят убрать машины со стоянок в центре во время репетиции Парада

Общественный транспорт поедет в объезд центра.

Горвласти попросили водителей убрать личные автомобили со стоянок на пл. Победы, у Драмтеатра и у «Пассажа» во время репетиций Парада Победы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда.

Мэрия также напомнила, что в понедельник, 5 мая, центр города будет перекрыт с 19:00 до 24:00 для очередной репетиции (пр-т. Ленинский до Шевченко; Черняховского до Горького; Советский до Борзова; пр-т. Мира до Колоскова; Гвардейский, пл. Победы, Гаражная). Автомобилистам необходимо будет ориентироваться по знакам.

Кроме того, общественный транспорт поедет в объезд центра.