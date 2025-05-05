В Омске появится мурал, посвященный женщинам-труженицам тыла

Мэр Омска Сергей Шелест также поддержал инициативу. Он напомнил, что Омск — «Город трудовой доблести», на который в годы войны было эвакуировано 103 предприятия. Омичи выпустили тысячи единиц боевой техники и снаряжения. Новый мурал, по словам мэра, ещё раз напомнит о героическом труде сотен тысяч людей в тылу.