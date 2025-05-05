В Омске появится мурал, посвященный женщинам-труженицам тыла

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Омске появится новый мурал, посвященный трудовому подвигу омичей. Монументальное произведение искусства будет украшать здание администрации Советского округа (ул. Красный Путь, 107). Проект реализован при поддержке Сбербанка, выступившего генеральным спонсором.
В годы войны Омск стал важнейшим центром тыла, приняв эвакуированные заводы. На омских предприятиях производились боевые самолёты (Ту-2, Як-7, Як-9) и легендарные танки Т-34. Женщины, заменившие мужчин, ушедших на фронт, самоотверженно трудились, обеспечивая армию необходимым.
«Сохранение памяти о подвиге предков — наш долг. Мурал станет напоминанием о том, как омичи приближали Победу. Для Сбера большая честь участвовать в этом проекте», — подчеркнула управляющая Омским отделением Сбербанка Наталья Корнева.
Мэр Омска Сергей Шелест также поддержал инициативу. Он напомнил, что Омск — «Город трудовой доблести», на который в годы войны было эвакуировано 103 предприятия. Омичи выпустили тысячи единиц боевой техники и снаряжения. Новый мурал, по словам мэра, ещё раз напомнит о героическом труде сотен тысяч людей в тылу.
Над муралом работают художники бюро «Такнадо» и Марина Ягода из Новосибирска, известные своими работами в России и за рубежом. Омский мурал станет частью серии изображений в 11 городах Сибири, удостоенных звания «Город трудовой доблести».