В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за ураганного ветра

В регионе объявлен желтый уровень опасности. Об этом стало известно от Приволжского УГМС.
Статус установлен из-за мощного порывистого ветра, который ожидается в области 5 мая. Как стало известно, его скорость может достигнуть 18 метров в секунду. Вместе с тем, воздух должен прогреться до +25 градусов.
Ранее мы писали о том, какая погода была на территории Самарской области в мае 109 лет назад.
Напомним, что из-за подготовки города к празднованию Дня Победы, будет ограничено движение нескольких популярных автобусов в центре Самары. Жителей просят заранее планировать свои поездки.
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