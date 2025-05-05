Парки и скверы Каменска-Уральского обработали от клещей

Также специалисты провели обработку сквера «Молодежный», Байновского сада, бульвара Парижской коммуны на участке от улицы Шестакова до улицы Гоголя, сквер «Олененок», сквер возле фонтана на площади Горького, скверу школы № 5, набережную реки Исеть, сквер у Центра адаптивной физкультуры у дома № 22 по улице Белинского, сквер у дома № 45 по улице Октябрьской, сквер у дома № 46 по улице Железнодорожной.