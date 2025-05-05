Парки и скверы Каменска-Уральского обработали от клещей

В первомайские праздники парки и скверы Каменска-Уральского специалисты обработали от клещей. Акарицидная обработка общественные пространств проводится ежегодно для снижения рисков нападения иксодовых на горожан. Об этом сообщает портал KU66.RU.
В числе мест, которые прошли обработку от клещей в Каменске-Уральском, оказались: сквер Тимирязева, сквер в поселке Северный, общественная площадка в поселке Мирный, территория возле памятника «Звезда», аллея на улице Тевосяна, общественное пространство у ДК «Юность».
Также специалисты провели обработку сквера «Молодежный», Байновского сада, бульвара Парижской коммуны на участке от улицы Шестакова до улицы Гоголя, сквер «Олененок», сквер возле фонтана на площади Горького, скверу школы № 5, набережную реки Исеть, сквер у Центра адаптивной физкультуры у дома № 22 по улице Белинского, сквер у дома № 45 по улице Октябрьской, сквер у дома № 46 по улице Железнодорожной.