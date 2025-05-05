Ричмонд
+17°
неба не видно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Симферополе временно погаснет Вечный огонь

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. В Симферополе в среду погасят Вечный огонь на мемориале «Могила неизвестного солдата» в парке имени Юрия Гагарина. Об этом информирует пресс-служба администрации крымской столицы.

Источник: РИА "Новости"

«С 18:00 7 мая до 18:00 8 мая будет проводиться профилактика газового оборудования на мемориале “Могила неизвестного солдата”, расположенном в парке им Гагарина», — говорится в сообщении.

На этот период будет приостановлена работа символа памяти — «Вечного огня», уточнили в администрации.

Вечный огонь — часть мемориального комплекса в Симферополе, посвященного жертвам и героям Великой Отечественной войны. Он представляет собой постоянно горящий огонь, как символ бессмертной памяти народа о героях, павших в Великой Отечественной войне.