В Симферополе временно погаснет Вечный огонь

«С 18:00 7 мая до 18:00 8 мая будет проводиться профилактика газового оборудования на мемориале “Могила неизвестного солдата”, расположенном в парке им Гагарина», — говорится в сообщении.
На этот период будет приостановлена работа символа памяти — «Вечного огня», уточнили в администрации.
Вечный огонь — часть мемориального комплекса в Симферополе, посвященного жертвам и героям Великой Отечественной войны. Он представляет собой постоянно горящий огонь, как символ бессмертной памяти народа о героях, павших в Великой Отечественной войне.