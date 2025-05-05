Фильм «В списках не значился» об обороне Брестской крепости возглавил кинопрокат России, сообщает портал kinobusiness.com.
Кинокартина, рассказывающая о защитниках Брестской крепости, стала лидером кинопроката на неделе с 1 по 4 мая. Ее режиссером выступил Сергей Коротаев. Премьера фильма состоялась 1 мая. Его сюжет повествует про молодого лейтенанта Колю Плужникова, который приезжает в Брест в преддверии Великой Отечественной войны. Главные роли в фильме исполнили актеры Владислав Миллер и Владимир Машков.
Кстати, реальная история нового фильма «В списках не значился» связана с защитниками Брестской крепости, а у Николая Плужникова могло быть несколько прототипов: «Это был скелет, обтянутый кожей».
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