Фильм «В списках не значился» об обороне Брестской крепости возглавил кинопрокат

Кинокартина, рассказывающая о защитниках Брестской крепости, стала лидером кинопроката на неделе с 1 по 4 мая. Ее режиссером выступил Сергей Коротаев. Премьера фильма состоялась 1 мая. Его сюжет повествует про молодого лейтенанта Колю Плужникова, который приезжает в Брест в преддверии Великой Отечественной войны. Главные роли в фильме исполнили актеры Владислав Миллер и Владимир Машков.