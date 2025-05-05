В аэропорту Надыма сняли временные ограничения

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила Росавиация.
«В аэропорту Надым в 10.21 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Надым.
Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет.