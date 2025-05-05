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В аэропорту Надыма сняли временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Надыма сняли временные ограничения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила Росавиация.

«В аэропорту Надым в 10.21 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Надым.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет.