Ни специалистов, ни прибыли: приморские сёла остались без доступных аптек

В социальных сетях распространяют копию ответа территориального управления Росздравнадзора на запрос депутата Законодательного собрания Приморья Евгения Ляшенко, интересовавшегося ситуацией с аптеками в Новонежинском поселении. Из надзорного ведомства парламентарию сообщили, что в поселении действуют два аптечных пункта: при врачебной амбулатории Шкотовской ЦРБ в селе Новонежино и при фельдшерско-акушерском пункте в селе Анисимовка. (Кроме Новонежино и Анисимовки, в состав сельского поселения входят деревни Лукьяновка и Рождественка). Обе аптеки работают только в будние дни.
В связи с удалённостью аптеки в Новонежино и отсутствием аптек в Лукьяновке и Рождественке администрация Шкотовской ЦРБ уже обращалась устно к главе Шкотовского округа с просьбой открыть транспортное сообщение внутри сельского поселения и района. Жители поселения, в свою очередь, обращались в окружную администрацию с просьбой возобновить работу аптеки в центре Новонежино, которая была закрыта в связи с отсутствием специалиста. Наконец, окружная администрация обращалась к руководителям нескольких крупных аптечных сетей, работающих в Приморском крае, с просьбой открыть филиал в Новонежино, но ответа на обращения получено не было. Вероятно, аптечные гиганты сочли такой филиал заведомо убыточным.
Запасов лекарственных препаратов в аптечных пунктах при амбулаториях достаточен — более 800 упаковок препаратов различных терапевтических групп. При необходимости жители поселения могут оставлять заявки на доставку нужных препаратов, и в течение двух дней их доставят в аптечный пункт.
Росздравнадзор указывает, что окружная администрация ещё не приняла решение об открытии маршрута внутри Новонежинского поселения: если оно будет положительным, то аптечная помощь для жителей станет доступнее.