Ни специалистов, ни прибыли: приморские сёла остались без доступных аптек

В связи с удалённостью аптеки в Новонежино и отсутствием аптек в Лукьяновке и Рождественке администрация Шкотовской ЦРБ уже обращалась устно к главе Шкотовского округа с просьбой открыть транспортное сообщение внутри сельского поселения и района. Жители поселения, в свою очередь, обращались в окружную администрацию с просьбой возобновить работу аптеки в центре Новонежино, которая была закрыта в связи с отсутствием специалиста. Наконец, окружная администрация обращалась к руководителям нескольких крупных аптечных сетей, работающих в Приморском крае, с просьбой открыть филиал в Новонежино, но ответа на обращения получено не было. Вероятно, аптечные гиганты сочли такой филиал заведомо убыточным.