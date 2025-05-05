Главным событием апреля 2025 года россияне назвали освобождение Курской области от ВСУ: результаты опроса Новостей Mail

50% респондентов затруднились аргументировать свою позицию по наименее важным событиям апреля, и 50% опрошенных выразили собственное мнение. Относительно первой новости часть респондентов отметили, что «нет ничего значимого в том, что человек, совершивший ДТП, вышел на свободу», а некоторые признались, что «вообще не знают, кто это». Что касается второй новости, часть опрошенных ответили, что «им безразлично происходящее в Европе».