Главным событием апреля 2025 года россияне назвали освобождение Курской области от ВСУ: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 31 апреля—2 мая. В опросе приняли участие свыше 2 тысяч человек из более чем 50 регионов России.
Самые важные события апреля
Наиболее значимым событием апреля россияне назвали освобождение Курской области от ВСУ — так считают 59% опрошенных.
54% респондентов аргументировали свой выбор тем, что это «освобождение территории РФ» и «важный этап на пути к миру». Остальные 46% затруднились прокомментировать свой выбор.
Другие события по степени важности для респондентов распределились следующим образом:
- Смерть и похороны папы римского Франциска — 9%
- Трамп ввел новые пошлины для импорта в США — 5%
- Генерала Попова приговорили к пяти годам колонии — 5%
- Переговоры Путина и Уиткоффа — 5%
- Убийство генерала Генштаба Москалика — 3%
- Пасхальное перемирие на Украине — 3%
- Масштабное отключение электроэнергии в Европе — 2%
- Актер Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО — 2%
- ВС приостановил запрет деятельности «Талибана» в РФ — 2%
- Россия и США провели в ОАЭ обмен заключенными — 1%
Наименее важные события апреля
Наименее значимым событием месяца россияне считают освобождение по УДО актера Михаила Ефремова — об этом заявили 48% опрошенных. 17% также отметили «масштабное отключение электроэнергии в Европе».
50% респондентов затруднились аргументировать свою позицию по наименее важным событиям апреля, и 50% опрошенных выразили собственное мнение. Относительно первой новости часть респондентов отметили, что «нет ничего значимого в том, что человек, совершивший ДТП, вышел на свободу», а некоторые признались, что «вообще не знают, кто это». Что касается второй новости, часть опрошенных ответили, что «им безразлично происходящее в Европе».
Оценки остальных событий распределились следующим образом:
- Смерть и похороны папы римского Франциска — 6%
- Трамп ввел новые пошлины для импорта в США — 6%
- Генерала Попова приговорили к пяти годам колонии — 4%
- ВС РФ освободили Курскую область от ВСУ — 4%
- ВС приостановил запрет деятельности «Талибана» в РФ — 4%
- Переговоры Путина и Уиткоффа — 3%
- Пасхальное перемирие на Украине — 3%
- Россия и США провели в ОАЭ обмен заключенными — 1%
- Убийство генерала Генштаба Москалика — 1%