Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главным событием апреля 2025 года россияне назвали освобождение Курской области от ВСУ: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail попросила читателей выбрать наиболее и наименее важные для них события апреля 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 31 апреля—2 мая. В опросе приняли участие свыше 2 тысяч человек из более чем 50 регионов России.

Самые важные события апреля

Наиболее значимым событием апреля россияне назвали освобождение Курской области от ВСУ — так считают 59% опрошенных.

54% респондентов аргументировали свой выбор тем, что это «освобождение территории РФ» и «важный этап на пути к миру». Остальные 46% затруднились прокомментировать свой выбор.

Другие события по степени важности для респондентов распределились следующим образом:

  • Смерть и похороны папы римского Франциска — 9%
  • Трамп ввел новые пошлины для импорта в США — 5%
  • Генерала Попова приговорили к пяти годам колонии — 5%
  • Переговоры Путина и Уиткоффа — 5%
  • Убийство генерала Генштаба Москалика — 3%
  • Пасхальное перемирие на Украине — 3%
  • Масштабное отключение электроэнергии в Европе — 2%
  • Актер Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО — 2%
  • ВС приостановил запрет деятельности «Талибана» в РФ — 2%
  • Россия и США провели в ОАЭ обмен заключенными — 1%

Наименее важные события апреля

Наименее значимым событием месяца россияне считают освобождение по УДО актера Михаила Ефремова — об этом заявили 48% опрошенных. 17% также отметили «масштабное отключение электроэнергии в Европе».

50% респондентов затруднились аргументировать свою позицию по наименее важным событиям апреля, и 50% опрошенных выразили собственное мнение. Относительно первой новости часть респондентов отметили, что «нет ничего значимого в том, что человек, совершивший ДТП, вышел на свободу», а некоторые признались, что «вообще не знают, кто это». Что касается второй новости, часть опрошенных ответили, что «им безразлично происходящее в Европе».

Оценки остальных событий распределились следующим образом:

  • Смерть и похороны папы римского Франциска — 6%
  • Трамп ввел новые пошлины для импорта в США — 6%
  • Генерала Попова приговорили к пяти годам колонии — 4%
  • ВС РФ освободили Курскую область от ВСУ — 4%
  • ВС приостановил запрет деятельности «Талибана» в РФ — 4%
  • Переговоры Путина и Уиткоффа — 3%
  • Пасхальное перемирие на Украине — 3%
  • Россия и США провели в ОАЭ обмен заключенными — 1%
  • Убийство генерала Генштаба Москалика — 1%