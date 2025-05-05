Парк «Патриот» в Омске откроется раньше Дня Победы

Во вторник, 6 мая, в Омске состоится официальное открытие локации «Патриот» в парке Победы. В честь этого события были обновлены мемориалы, установлены цифровые звёзды у входа в парк, а также завезена военная техника, которая станет частью экспозиции.
В День Победы, 9 мая, парк примет омичей с развернутой праздничной программой. С 12:00 жителей города будут ждать концертные выступления, тематические фотозоны, интерактивные площадки и знаменитая «Солдатская кухня», где гостям предложат три вида каши. Финалом праздника станет выступление московской вокальной группы VIVA.