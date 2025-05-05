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Парк «Патриот» в Омске откроется раньше Дня Победы

Омичей ждёт торжественное открытие обновлённого парка и масштабное празднование Дня Победы.

Источник: Om1 Омск

Во вторник, 6 мая, в Омске состоится официальное открытие локации «Патриот» в парке Победы. В честь этого события были обновлены мемориалы, установлены цифровые звёзды у входа в парк, а также завезена военная техника, которая станет частью экспозиции.

В День Победы, 9 мая, парк примет омичей с развернутой праздничной программой. С 12:00 жителей города будут ждать концертные выступления, тематические фотозоны, интерактивные площадки и знаменитая «Солдатская кухня», где гостям предложат три вида каши. Финалом праздника станет выступление московской вокальной группы VIVA.