В Братском районе действуют две паромные переправы

В Братском районе Иркутской области открылись две переправы. Как сообщили КП-Иркутск в районной администрации, паром под названием «Кантин» заработала еще 1 мая 2025, сейчас курсирует по маршруту Ключи Булак — Харанжино.
— Сегодня, 5 мая, свой первый рейс сделал паром на Добчурской переправе, — сообщает пресс-служба администрации.
Время отправления — с 7:00 до 21:45. Точный режим работы можно узнать на фотокарточках. Напомним, что жители заморских поселков имеют право пользоваться паромными переправами вне очереди.
Фото: администрация Братского района. Фото: администрация Братского района.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что грузовик на скорости влетел в легковушку — ДТП попало на камеры видеонаблюдения.