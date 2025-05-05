Ричмонд
+17°
неба не видно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братском районе действуют две паромные переправы

Один из паромов сделал свой первый рейс 5 мая.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братском районе Иркутской области открылись две переправы. Как сообщили КП-Иркутск в районной администрации, паром под названием «Кантин» заработала еще 1 мая 2025, сейчас курсирует по маршруту Ключи Булак — Харанжино.

— Сегодня, 5 мая, свой первый рейс сделал паром на Добчурской переправе, — сообщает пресс-служба администрации.

Время отправления — с 7:00 до 21:45. Точный режим работы можно узнать на фотокарточках. Напомним, что жители заморских поселков имеют право пользоваться паромными переправами вне очереди.

Фото: администрация Братского района. Фото: администрация Братского района.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что грузовик на скорости влетел в легковушку — ДТП попало на камеры видеонаблюдения.