Хабиров предупредил о пробках на трассе из-за ремонта моста через Уршак

5 мая на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров заявил, что с 3 июня 2025 года на трассе Р-240 Уфа-Оренбург возможны затруднения движения. Все из-за планов регионального Минтранса отремонтировать мост через реку Уршак, который находится на подъезде к Булгаково.