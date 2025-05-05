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Хабиров предупредил о пробках на трассе из-за ремонта моста через Уршак

Глава Башкирии предупредил о возможных пробках из-за ремонта моста через Уршак.

Источник: Комсомольская правда

5 мая на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров заявил, что с 3 июня 2025 года на трассе Р-240 Уфа-Оренбург возможны затруднения движения. Все из-за планов регионального Минтранса отремонтировать мост через реку Уршак, который находится на подъезде к Булгаково.

На время ремонта автомобильного моста через Уршак, рабочие планируют перекрыть движение по одной из полос.

— Это совершенно точно будут пробки, потому что поток движения большой. Поэтому совершенно точно нужно объяснить [причины пробок], пусть график движения как-то меняют, — подчеркнул глава Башкирии. В ближайшее время власти должны будут представить график дорожных работ и обозначить пути объезда.

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