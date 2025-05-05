В горах Челябинской области зацвели деревья времён ледникового периода

Деревья можно увидеть на склонах Рысиного распадка Дальнего Таганая, а вместе с клёном остролистным вяз растёт в межгорных урочищах гор Дедюриха, Кленовая, Липовая, Юрма, Ицыл на высоте около 600 метров над уровнем моря.
— Во время цветения в мае около вяза по вечерам порхают серовато-жёлтые бабочки, — поделились сотрудники «Таганая». — Это ногохвост ильмовый, из всех растений на Земле выбравший именно вяз горный, чтобы выращивать на нём своё потомство.
Недавно в нацпарке распустились прострелы, известные также как сон-трава. Об этих хрупких цветах сложено немало легенд. Говорят, от их аромата хмелеют медведи, а неосторожные охотники рискуют проспать до следующей весны.
В конце апреля на «Таганае» стартовал грибной сезон. Первыми его открыли стробилюрусы — маленькие, но съедобные. Однако радость ценителей тихой охоты может омрачить его опасный двойник, употребление которого может привести к смерти.