В горах Челябинской области зацвели деревья времён ледникового периода

— Во время цветения в мае около вяза по вечерам порхают серовато-жёлтые бабочки, — поделились сотрудники «Таганая». — Это ногохвост ильмовый, из всех растений на Земле выбравший именно вяз горный, чтобы выращивать на нём своё потомство.