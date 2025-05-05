В Москве началась программа бесплатной вакцинации домашних животных

«В Москве начали работу временные прививочные пункты рядом с площадками для выгула собак. Весной и летом в городе их будет более 100. Найти ближайший пункт вакцинации и ознакомиться с графиком его работы можно на сайте mos.ru. Узнать мобильный прививочный пункт просто — это синяя палатка или спецавтомобиль с логотипом государственной ветеринарной службы Москвы», — говорится в сообщении.