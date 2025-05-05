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В Москве началась программа бесплатной вакцинации домашних животных

В Москве началась сезонная программа бесплатной вакцинации домашних животных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Сезонная программа бесплатной вакцинации домашних животных началась в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«В Москве начали работу временные прививочные пункты рядом с площадками для выгула собак. Весной и летом в городе их будет более 100. Найти ближайший пункт вакцинации и ознакомиться с графиком его работы можно на сайте mos.ru. Узнать мобильный прививочный пункт просто — это синяя палатка или спецавтомобиль с логотипом государственной ветеринарной службы Москвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что москвичи могут сделать бесплатную вакцинацию питомцу в прививочных пунктах, столичных государственных ветклиниках или на дому.