В Самаре появился портрет А. Овечкина из 129 600 точек в честь рекорда в НХЛ

В центре труда и отдыха «Станкозавод» в Самаре установили арт-инсталляцию — портрет Александра Овечкина, созданный в честь его достижения, которое вошло в историю мирового хоккея. Работу выполнили при помощи наборов Dotty — уникального проекта самарских разработчиков для рисования по фотографии с помощью точек.
Изображение российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» собрано вручную из 129 600 точек на девяти холстах. Арт-объект размещён у входа в центр по адресу улица Куйбышева, 128/1. Все желающие могут увидеть его вживую и сделать памятные фотографии.
Инсталляция посвящена рекорду, установленному 6 апреля 2025 года: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, тем самым превзойдя достижение легендарного Уэйна Гретцки, который долгое время удерживал лидерство с 894 голами.
Над созданием портрета трудились участники из Самары, среди которых Ирина Карташева, Инна Волынец, Ксения Филиппова, Екатерина Овсянникова, Мария Ахмадуллина, Екатерина Дымова, Марина Асеева, Мария Мармажова, Валерия Дремова, а также Никита Казаков, Никита Синицин, Андрей Золотухин и Алексей Егоров.
Проект Dotty, с помощью которого была выполнена работа, — это местная разработка, превращающая фотографии в схемы для точечного рисования.
Ранее мы писали, что в Самарской области в поселке Усть-Кинельский прошли всероссийские соревнования по хоккею 3×3 среди юношей до 17 лет.
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