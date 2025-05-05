В Самаре появился портрет А. Овечкина из 129 600 точек в честь рекорда в НХЛ

В центре труда и отдыха «Станкозавод» в Самаре установили арт-инсталляцию — портрет Александра Овечкина, созданный в честь его достижения, которое вошло в историю мирового хоккея. Работу выполнили при помощи наборов Dotty — уникального проекта самарских разработчиков для рисования по фотографии с помощью точек.