На самарцев обрушится мощная магнитная буря в конце праздничной недели

Жители Самарской области могут почувствовать недомогание в конце недели. Это связано с новой серией магнитных бурь.
Как стало известно, с 7 мая 2025 года местные жители, зависимые от погодных изменений, почувствуют сильные головные боли и слабость. Сила магнитных бурь в этот день достигнет 4-х баллов.
Следующие дни преподнесут метеозависимым еще больше неприятностей — 10 и 11 мая сила возмущений достигнет 5 баллов.
Ранее мы писали о том, что из-за подготовки к празднованию Дня Победы в Самаре ограничат движение нескольких востребованных автобусных маршрутов.
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