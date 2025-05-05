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Опрос: переименование Волгограда в Сталинград

Редакция Новостей Mail решила узнать мнение читателей о возвращении городам и отдельным объектам исторических названий.

Авторы и эксперты
Ольга Толкачева
Автор Новости Mail
Диана Потапова
Автор Новости Mail

29 апреля президент России Владимир Путин подписал указ присвоении международному аэропорту Волгограда (Гумрак) исторического наименования «Сталинград». С инициативой выступили местные жители, представители ветеранского сообщества, а также участники СВО через губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Президент России Владимир Путин также заявил о возможности возвращения Волгограду исторического названия Сталинград, подчеркнув, что окончательное слово должно остаться за жителями города. В 2023 году ВЦИОМ провел опрос, согласно которому 67% горожан выступили против переименования, поддержали инициативу лишь 26%.

Предложение вернуть городу историческое имя Сталинград ранее высказывал бывший премьер Сергей Степашин, писал РБК. Степашин отмечал, что фигура Сталина в истории страны неоднозначна, но роль Сталинградской битвы имела решающее значение в победе советского народа над фашизмом.

Город, основанный в 1589 году как Царицын, трижды менял название: в 1925-м стал Сталинградом, в 1961-м — Волгоградом. Сейчас город официально носит имя Сталинград девять дней в году — в дни воинской славы, согласно решению местных властей.