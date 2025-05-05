Водители автобусов в Перми добились выплат за переработки и праздники

Водители автобусов в Перми добились выплат за положенные переработки и праздничные дни, сообщает государственная инспекция труда Пермского края.
Речь идёт о двух водителях перевозчика ООО «РТ-Лайн», которые обратились с жалобой в госинспекцию и сообщили, что им не были направлены выплаты за сверхурочную работу и работу в новогодние праздничные дни. Ведомство провело оценку и подтвердило информацию о проблеме с выплатами.
После проверки работодателю водителей направили предостережение, после которого организация произвела для пожаловавшихся сотрудников перерасчёт. Два водителя получили положенные выплаты. Сумма задолженности составила порядка 60 тысяч рублей.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что с жалобами на проблемы с выплатами и выдачей трудовых книжек в госинспекцию труда региона обратились сотрудники пермской сети аптек «Планета здоровья». Жалобы пришли из нескольких регионов РФ.