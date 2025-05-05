Водители автобусов в Перми добились выплат за переработки и праздники

Речь идёт о двух водителях перевозчика ООО «РТ-Лайн», которые обратились с жалобой в госинспекцию и сообщили, что им не были направлены выплаты за сверхурочную работу и работу в новогодние праздничные дни. Ведомство провело оценку и подтвердило информацию о проблеме с выплатами.