Власти Башкирии потратили 4,5 млн рублей, но не смогли выяснить причину обмеления озера Асликуль

Министерство природопользования и экологии Башкирии в одностороннем порядке расторгло контракт с уфимским «Институтом эколого-географических исследований» (ИНЭГИ) на проведение научной работы по изучению причин обмеления озера Асликуль. Об этом сообщило издание «РБК Уфа».
Контракт стоимостью 4,5 миллиона рублей, заключенный в апреле прошлого года, предполагал комплексное исследование водоема с выработкой рекомендаций по его восстановлению. Однако представленный в декабре отчет оказался непригодным.
Экспертиза выявила 19 существенных недостатков, включая отсутствие анализа геологического состояния озера, данных о колебаниях уровня воды, гидрометеорологические сведения за сто лет, информации о водопользователях и объемах стока. В документе также обнаружены грубые ошибки — исследователи указали неверное географическое положение Асликуля (Южный Урал вместо Белебеевской возвышенности) и включили в описание фауны несуществующий вид птиц «гордая чайка».
В ИНЭГИ не согласились с выводами министерства и подали иск в Арбитражный суд Башкирии, оспаривая расторжение контракта. Первое заседание по делу назначено на 3 июля.
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