По уму жениха найду: как сервис быстрых знакомств помогает искать интеллектуальных партнеров

Популярный в столице формат «быстрых свиданий» часто создает ложное представление о собеседнике. И это становится понятно уже на второй встрече тет-а-тет без модератора и таймера. Ведь для развития отношений нужен не только острый ум, но и эмпатия — умение слышать и сопереживать. Поэтому эксперты предлагают не цепляться за модные форматы, не сравнивать количество прочитанных книг и баллы IQ, а стараться развивать главное качество — человечность, благодаря которой можно разглядеть своего человека за всеми масками уверенности, благополучия и интеллектуальности, которые ему приходится натягивать, чтобы оказаться в тренде.