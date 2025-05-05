На новой Московке в Омске появится детский сад на 290 мест

Площадь нового дошкольного учреждения составит 5,3 тысячи квадратных метров. В этом трехэтажном здании будут располагаться групповые блоки с игровыми и спальными комнатами, кабинет для логопедов, а также помещения для кружков, спортивный и актовый залы. Предусмотрены также пищевой и медицинский блоки для контроля за здоровьем детей, а для маломобильных посетителей будет установлен лифт. На придомовой территории обустроят игровые и спортивные площадки, а также навесы для прогулок.