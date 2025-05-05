На новой Московке в Омске появится детский сад на 290 мест

Проект, разработанный федеральным застройщиком «Догма», получил положительное заключение экспертизы. Этот детский сад появится рядом с улицей Светловской и станет частью крупного инвестиционного проекта под названием «Снегири». Строительство финансируется за счет собственных средств застройщика.
Ожидается, что детский сад будет готов к вводу в эксплуатацию в мае 2027 года. В это время также планируется завершение строительства первых корпусов жилого квартала «Снегири».
Площадь нового дошкольного учреждения составит 5,3 тысячи квадратных метров. В этом трехэтажном здании будут располагаться групповые блоки с игровыми и спальными комнатами, кабинет для логопедов, а также помещения для кружков, спортивный и актовый залы. Предусмотрены также пищевой и медицинский блоки для контроля за здоровьем детей, а для маломобильных посетителей будет установлен лифт. На придомовой территории обустроят игровые и спортивные площадки, а также навесы для прогулок.
Кроме того, строительство нового детского сада создаст рабочие места: в учреждении будут работать около 62 специалистов.
Проект «Снегири» включает в себя строительство 9 многоквартирных домов, а также парковки и инфраструктуру для жизни. Застройщик также уделяет внимание транспортной доступности.