Сами вышли на связь: в Приморье нашлись пропавшие полицейские-рыбаки

Добавим, что ранее сообщалось, что в Приморье пропали 7 мужчин, которые отправились на рыбалку. Должны были вернуться еще 2 дня назад в первой половине дня. К поисковикам обратилась жена одного из пропавших. Отдельно была разослана ориентировка на еще одного рыбака. Не исключено, что все эти ситуации с исчезновениями рыбаков связаны между собой. Пропавшие начали сами выходить на связь.