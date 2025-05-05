Сами вышли на связь: в Приморье нашлись пропавшие полицейские-рыбаки

Двое полицейских пропали без вести в Приморском крае. Как сообщают местные жители в социальных сетях, подполковник и капитан не выходят на связь уже пять дней. Ситуацию «КП — Дальний Восток» прокомментировал источник в полиции.
В социальных сетях прошла информация, что в Приморском крае началась поисковая операция. Ищут 38-летнего подполковника и 32-летнего сотрудника уголовного розыска.
Как пишут приморцы, 30 апреля друзья уехали рыбачить в Сергеевку Партизанского района. 3 мая должны были вернуться домой. Но мужчины и домой не приехали, и на связь не выходят с самого момента отъезда.
Как сообщил КП источник в правоохранительных органах, полицейские сами вышли на связь, с ними всё в порядке.
Добавим, что ранее сообщалось, что в Приморье пропали 7 мужчин, которые отправились на рыбалку. Должны были вернуться еще 2 дня назад в первой половине дня. К поисковикам обратилась жена одного из пропавших. Отдельно была разослана ориентировка на еще одного рыбака. Не исключено, что все эти ситуации с исчезновениями рыбаков связаны между собой. Пропавшие начали сами выходить на связь.