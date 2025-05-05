Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дом на юго-западе Москвы, где произошел пожар, по-прежнему огорожен

Дом на юго-западе Москвы, где произошел пожар, огорожен, работает штаб.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Дом на юго-западе Москвы, где взорвался газ, по-прежнему огорожен, работает штаб ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, передает корреспондент РИА Новости.

Пожар произошел в воскресенье на девятом этаже в доме № 39 на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что взорвался бытовой газ на девятом этаже. Около 23.00 мск воскресенья возгорание ликвидировали. Погибли три человека.

На месте происшествия дежурят экстренные службы, работают специалисты. Огороженную территорию покидают жители дома с вещами.