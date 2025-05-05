Дом на юго-западе Москвы, где произошел пожар, по-прежнему огорожен

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Дом на юго-западе Москвы, где взорвался газ, по-прежнему огорожен, работает штаб ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, передает корреспондент РИА Новости.
Пожар произошел в воскресенье на девятом этаже в доме № 39 на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что взорвался бытовой газ на девятом этаже. Около 23.00 мск воскресенья возгорание ликвидировали. Погибли три человека.
На месте происшествия дежурят экстренные службы, работают специалисты. Огороженную территорию покидают жители дома с вещами.