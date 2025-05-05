В ЕГРН Омской области внесены сведения о 64 зонах затопления и подтопления

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) Омской области внесены сведения о границах 34 зон затопления и 30 зон подтопления. Информация о зонах, представляющих собой территории с особыми условиями использования, актуальна в связи с началом весеннего паводка.
Зоны затопления и подтопления расположены в различных населенных пунктах региона, включая Омск, Исилькуль, Называевск, Тару, Большеречье, Муромцево, Черлак, Усть-Ишим, а также в ряде сел, деревень и садоводческих товариществ Омского, Крутинского, Называевского и Полтавского районов. В Омске зоны затопления, внесенные в реестр в конце 2024 года, прилегают к рекам Иртыш и Омь, а также к озерам Большое, Соленое, Круглое, Моховое и Чередовое.
«Земельные участки в зонах затопления и подтопления требуют особого режима использования, в частности, запрещается строительство без соответствующих мер инженерной защиты», — пояснил директор филиала ППК «Роскадастр» по Омской области Андрей Платонов.
Границы зон определены Федеральным агентством водных ресурсов и официально установлены с момента внесения данных в ЕГРН. Информация об ограничениях в использовании земельных участков доступна в выписках из ЕГРН.
Получить сведения можно через МФЦ, портал «Госуслуги» (www.gosuslugi.ru), по почте (644099, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 3) или через Публичную кадастровую карту (ППК) портала «Национальная система пространственных данных» (http://nspd.gov.ru). На ППК зоны затопления и подтопления отображаются зеленым цветом.