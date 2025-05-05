В ЕГРН Омской области внесены сведения о 64 зонах затопления и подтопления

Зоны затопления и подтопления расположены в различных населенных пунктах региона, включая Омск, Исилькуль, Называевск, Тару, Большеречье, Муромцево, Черлак, Усть-Ишим, а также в ряде сел, деревень и садоводческих товариществ Омского, Крутинского, Называевского и Полтавского районов. В Омске зоны затопления, внесенные в реестр в конце 2024 года, прилегают к рекам Иртыш и Омь, а также к озерам Большое, Соленое, Круглое, Моховое и Чередовое.