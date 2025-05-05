На юге Волгограда проедет «Трамвай Победы»

Как сообщает мэрия Волгограда, в рамках празднования 80-летия Великой Победы в областном центре состоится патриотическая акция «Трамвай Победы». По маршруту № 11 «Судоверфь — “Каустик” проедет празднично наряженный подвижной состав.
В украшенных вагонах граждан встретят волонтеры в пилотках и гимнастерках. Также в трамвае каждый сможет получить георгиевскую ленточку и послушать известные песни военных лет.
Отметим, всего в Волгограде в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланированы сотни мероприятий, конкурсов, квестов, тематических уроков, спортивных соревнований, пробег ретроавтомобилей и многое другое.