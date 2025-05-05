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С начала года портал «Управляем вместе» принял более 30 тысяч обращений от жителей Прикамья

Итоги работы краевого портала и федеральной Платформы обратной связи (ПОС) обсудили на заседании Совета глав муниципальных образований региона.

Итоги работы краевого портала и федеральной Платформы обратной связи (ПОС) обсудили на заседании Совета глав муниципальных образований региона. По оценке регионального министерства информразвития и связи, с января по апрель на портале опубликовано 30,8 тысячи сообщений от жителей края, из них 27 тысяч уже разрешено положительно. В структуре обращений преобладала зимняя тематика: уборка снега, гололед и прочее. Еще 3,5 тысячи обращений, которые отработаны в муниципалитетах, поступили через платформу обратной связи Госуслуг. Здесь лидируют вопросы образования, благоустройства, содержания дорог.