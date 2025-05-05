В Астраханской области могут ограничить связь в День Победы

«В связи с оперативной необходимостью, связанной с обеспечением безопасности и противодействием террористической угрозе, на территории города Астрахани и Астраханской области в праздничные дни возможно временное понижение скорости передачи данных мобильного интернета и сотовой связи без предварительного уведомления абонентов», — говорится в сообщении.