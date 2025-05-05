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Два атлета из Иркутской области вышли в финал шоу «Титаны»

Алексей Негодайло и Анатолий Надратовский сразятся за главный приз.

Источник: ТНТ

Два спортсмена из Иркутской области вышли в финал шоу «Титаны» (16+). Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ТНТ, в полуфинале телепроекта участвовал 21 атлет, включая олимпийского чемпиона по бобслею Алексея Негодайло из Иркутска и бойца ММА Анатолия «Сибирского Конора» Надратовского из поселка Чунского. Им предстояло пройти серию сложных испытаний, разработанных искусственным интеллектом.

Первым испытанием стали «Салки» на беговой дорожке, где участники должны были догнать и коснуться бегущего впереди. Негодайло не повезло — его вывели из игры первым. Зато Надратовский блестяще показал себя в этом испытании, удивив всех скоростными качествами, сказано в сообщении телеканала.

Далее атлетов ждали три испытания на выбывание: «Перемещение веса», «Нестабильный вис» и «Челночный бег». В ключевом испытании по перемещению грузов оба сибиряка соревновались вместе с чемпионом по гидрофлайту Антоном Поповым. Им предстояло перевезти 50-килограммовые мешки на вагонетках: Негодайло и Попов — по 1250 кг, а Надратовский (благодаря преимуществу) — 1100 кг.

В итоге Алексей Негодайло справился с задачей первым, а вторым к финишу пришел Анатолий Надратовский. Таким образом, оба сибиряка обеспечили себе проход в финал шоу. Напомним, главный приз — 10 миллионов рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жуткая авария произошла в Ангарске, есть пострадавшие.