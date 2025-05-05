Два атлета из Иркутской области вышли в финал шоу «Титаны»

Первым испытанием стали «Салки» на беговой дорожке, где участники должны были догнать и коснуться бегущего впереди. Негодайло не повезло — его вывели из игры первым. Зато Надратовский блестяще показал себя в этом испытании, удивив всех скоростными качествами, сказано в сообщении телеканала.