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Владелец пермского химкомбината получил рекордную прибыль

ООО «Карго», владеющее 100% долей березниковского химкомбината «Сода-Хлорат», опубликовало финотчетность, согласно которой чистая прибыль общества в 2024 году составила 1,436 млрд руб., что в три раза больше показателя 2023 года (438 млн руб.).

Источник: Коммерсантъ

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году «Карго» получило доход от участия в других организациях в сумме 1,452 млрд руб.

Единственным активом ООО «Карго» является 100% долей ООО «Сода-Хлорат».

В июне 2024 года АО «Росхим» приобрело у бизнесменов Юрия Борисовца и Геннадия Шутикова 100% ООО «Карго» и тем самым установило контроль над Березниковским химкомбинатом.

ООО «Сода-Хлорат» свою отчетность за 2024 год не публиковало. По данным на конец 2023 года, на балансе компании была нераспределенная прибыль в сумме 4 млрд руб.