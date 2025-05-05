Владелец пермского химкомбината получил рекордную прибыль

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году «Карго» получило доход от участия в других организациях в сумме 1,452 млрд руб.
Единственным активом ООО «Карго» является 100% долей ООО «Сода-Хлорат».
В июне 2024 года АО «Росхим» приобрело у бизнесменов Юрия Борисовца и Геннадия Шутикова 100% ООО «Карго» и тем самым установило контроль над Березниковским химкомбинатом.
ООО «Сода-Хлорат» свою отчетность за 2024 год не публиковало. По данным на конец 2023 года, на балансе компании была нераспределенная прибыль в сумме 4 млрд руб.