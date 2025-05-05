В Ростовской области в два раза увеличилось производство одежды

В Ростовской области по итогам первого квартала 2025 года индекс производства одежды вырос примерно в 2,2 раза. Такой вывод можно сделать на основе данных Ростовстата.
За январь-март этого года показатель составил 218,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это оказалось больше, чем периодом ранее, когда индекс находился на уровне 98,8%.
Кроме того, в регионе отметили рост отгрузки одежды собственного производства. За три месяца темпы роста составили 139,2% по сравнению с таким же периодом 2024 года.
Добавим, также на Дону зафиксировали увеличение производства химических веществ и продуктов (+32,6%), нефтепродуктов (+14,7%), а также компьютеров, электронных и оптических изделий (+6,6%). Рост продемонстрировали и в сфере производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+4,2%).
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