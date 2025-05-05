Хинштейн раскритиковал чиновника, отправившего подчиненных копать бурьян

«К 9 Мая, к нашему святому празднику, максимально всё, что можно сделать на этом мемориале, равно как и на других мемориалах, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне, должно быть сделано. Плитку на ступенях храма Георгия Победоносца к этому времени, нет сомнений у меня, можно там восстановить. Если какие-то сложности, я готов сам туда выйти и взять в руки тот мастерок, который я вам поручал взять неделю назад, а не отправлять туда своих подчиненных, которые, как вы сейчас говорите, вдруг воспылали желанием поработать в выходной день. Да не так все было, это же очевидно», — заявил Хинштейн в ходе заседания регионального правительства.