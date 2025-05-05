Шнипко останется министром энергетики Омской области до мая 2026 года

Исполняющий обязанности губернатора Омской области Дмитрий Ушаков переназначил Владимира Шнипко на пост министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона. Как сообщается на официальном портале правовой информации, Шнипко будет руководить министерством до мая 2026 года.
Шнипко возглавляет Минэнерго Омской области с 2022 года. В ноябре 2023 года его переназначение подтвердил губернатор Виталий Хоценко. В апреле 2025 года в министерстве появился новый заместитель — Анатолий Бебякин.
Ранее мы писали, что губернатор Омской области представил нового и.о. ректора ОмГУ.