Состояние пострадавшего в пожаре в Москве оценили как крайне тяжелое

Пожар произошел на девятом этаже в доме № 39 на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Около 23.00 мск воскресенья возгорание ликвидировали. Погибли три человека. Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщали, что у одного из пострадавших ожоги 80% тела.