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Состояние пострадавшего в пожаре в Москве оценили как крайне тяжелое

Состояние пострадавшего в пожаре в Москве крайне тяжелое, он в реанимации.

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Состояние одного из пострадавших в пожаре на юго-западе Москвы крайне тяжелое, он находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщили РИА Новости в больнице.

Пожар произошел на девятом этаже в доме № 39 на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Около 23.00 мск воскресенья возгорание ликвидировали. Погибли три человека. Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщали, что у одного из пострадавших ожоги 80% тела.

«Лежит в экстренной реанимации, состояние крайне тяжелое», — рассказал собеседник агентства.