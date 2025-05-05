Госсаннадзор обнаружил 391 килограмм опасных шаурмы и суши в Беларуси

Согласно данным, на 17 объектах (26%) реализовывалась пищевая продукция с истекшими сроками годности. Кроме того, в 30 объектах (46%) продукция была без маркировки или же с неполной маркировкой. Среди обнаруженных нарушений также указаны продукция без документов о качестве и безопасности, неудовлетворительное санитарное состояние помещения, оборудования, посуды, нарушение технологий приготовления блюд, отсутствие медосмотров у сотрудников и так далее.