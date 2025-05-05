Госсаннадзор обнаружил 391 килограмм опасных шаурмы и суши в Беларуси. Подробности опубликованы на официальном сайте Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Сообщается, что Госсаннадзор Гомельской области в апреле 2025 года проверил 65 объектов общепита, которые производят шаурму, суши и аналогичную продукцию. На всех из них были найдены нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Согласно данным, на 17 объектах (26%) реализовывалась пищевая продукция с истекшими сроками годности. Кроме того, в 30 объектах (46%) продукция была без маркировки или же с неполной маркировкой. Среди обнаруженных нарушений также указаны продукция без документов о качестве и безопасности, неудовлетворительное санитарное состояние помещения, оборудования, посуды, нарушение технологий приготовления блюд, отсутствие медосмотров у сотрудников и так далее.
Госсаннадзор вынес 45 предписаний, которые приостанавливают производство и (или) реализацию товаров. Также сказано, что было выдано 33 предписания, запрещающих реализацию 391,54 кг небезопасной продукции. Отмечается, что субъектам хозяйствования было направлено 54 предписания об устранении нарушений, в отношении лиц, которые допустили нарушения, были начаты административные процессы.
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