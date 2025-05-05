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В Омской области зафиксирован редкий миграционный прирост

Миграционный прирост Омская область впервые показала за последние 10 лет.

Источник: Комсомольская правда

Омская область впервые за долгое время показала прирост населения за счет миграции. По данным Росстата, за январь и февраль 2025 года в регион прибыло на 301 человека больше, чем выбыло. Это резко контрастирует с данными прошлого года, когда за тот же период наблюдалась убыль в 668 человек.

За два месяца 2025 года Омскую область покинули 4709 человек, а на постоянное место жительства переехали 5010 человек. Хотя прирост и незначителен, он символичен и свидетельствует о возможном изменении демографической тенденции.

Несмотря на позитивные изменения, Омская область значительно отстает от лидеров Сибирского федерального округа. Например, соседняя Новосибирская область за тот же период прибавила 2000 человек, а весь округ — более 53 тысяч.

Омская область длительное время сталкивалась с проблемой оттока населения. В 2024 году регион вошел в число антилидеров по естественной убыли населения, потеряв 10,7 тысяч человек.

Ранее мы писали о новых законах контроля за мигрантами, которые действуют в Омской области.