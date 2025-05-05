В Омской области зафиксирован редкий миграционный прирост

Омская область впервые за долгое время показала прирост населения за счет миграции. По данным Росстата, за январь и февраль 2025 года в регион прибыло на 301 человека больше, чем выбыло. Это резко контрастирует с данными прошлого года, когда за тот же период наблюдалась убыль в 668 человек.