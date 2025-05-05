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В 23 муниципалитетах Башкирии до сих пор работает отопление

МинЖКХ Башкирии предложило всем муниципалитетам Башкирии завершить отопительный сезон.

Источник: Комсомольская правда

23 муниципалитета Башкирии из 63 до сих пор не завершили отопительный сезон. В их числе всего один город — Межгорье. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 5 мая сообщила министр ЖКХ республики Ирина Голованова.

— Предлагаем оставшимся муниципалитетам принять необходимое решение и завершить отопительный сезон, — сказала чиновница.

Напомним, в башкирской столице Уфе отопительный сезон завершился еще две недели назад — 21 апреля.

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