В 23 муниципалитетах Башкирии до сих пор работает отопление

23 муниципалитета Башкирии из 63 до сих пор не завершили отопительный сезон. В их числе всего один город — Межгорье. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 5 мая сообщила министр ЖКХ республики Ирина Голованова.
— Предлагаем оставшимся муниципалитетам принять необходимое решение и завершить отопительный сезон, — сказала чиновница.
Напомним, в башкирской столице Уфе отопительный сезон завершился еще две недели назад — 21 апреля.
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