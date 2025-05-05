Новая жизнь в 50: почему люди разводятся после долгих лет брака

— Важную роль играет социальный статус супругов. Если один из партнеров построил успешную карьеру, стал богатым, а другой застрял на одном уровне много лет и не хочет развиваться, то это приведет к большим трудностям во взаимопонимании, — заметил собеседник «ВМ». — Разница окружения тоже влияет на отношения. Когда один из партнеров успешно строит карьеру, он попадает в окружение влиятельных и богатых людей. Если его вторая половинка сидит дома и ни с кем не общается, то у них расходятся интересы.